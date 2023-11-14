«Не делал никаких ДНК-тестов»: Кончаловский 17 лет не знал о внебрачной дочери (фото)

Андрей Кончаловский по праву носит звание многодетного отца. От пяти супруг у него родились шестеро детей. Но кроме официальных браков в жизни плодовитого режиссера было множество романов на стороне. Одна из таких интрижек привела к рождению дочери.

Сам Кончаловский 17 лет не знал о существовании у себя внебрачного ребенка. Девочка появилась на свет в результате его романа с Ириной Бразговкой. Актриса понимала, что постановщик несерьезно относился к их отношениям и не хотела обременять его малышкой. При этом избавляться от беременности она принципиально не стала.

Вскоре после связи с Кончаловским Бразговка построила отношения с другим мужчиной, который долгое время считал себя отцом родившейся девочки Дарьи. И только в конце 1990-х, накануне 18-летия наследницы, артистка во всем ей призналась.

Дарья отказывалась поверить в то, что является дочкой Кончаловского. А вот сам режиссер сразу тепло отнесся к девушке. Он вызвался помогать ей финансово и даже оплатил обучение.