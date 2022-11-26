Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не дают прохода: сын Гуськова и Вележевой способен украсть сердца россиянок в два счета

Не дают прохода: сын Гуськова и Вележевой способен украсть сердца россиянок в два счета

26 ноября 2022 13:15
Не дают прохода: сын Гуськова и Вележевой способен украсть сердца россиянок в два счета

Красавчик и перспективный артист.

Алексей Гуськов уже много лет счастлив с Лидией Вележевой. За три десятилетия брака актерская чата обзавелась двумя сыновьями – Владимиром и Дмитрием.

Владимиру Гуськову уже 33 года. И звездный наследник вырос настоящим красавцем. Гуськов пошел по стопам родителей и часто мелькает в российских фильмах и сериалах. «Осенние заботы», «Любовная сеть», «Взлом», «Входя в дом, оглянись», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Алиса против правил» – это лишь немногие работы из послужного списка актера.

Также Гуськов работает в труппе театра имени Маяковского.

Счастлив Владимир Гуськов и в личной жизни. Артист женился на коллеге по имени Александра, а в 2016 году у пары родилась дочь Стефания.

Не дают прохода: сын Гуськова и Вележевой способен украсть сердца россиянок в два счета
Фото: Legion-Media, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video