Не дают прохода: сын Гуськова и Вележевой способен украсть сердца россиянок в два счета

Алексей Гуськов уже много лет счастлив с Лидией Вележевой. За три десятилетия брака актерская чата обзавелась двумя сыновьями – Владимиром и Дмитрием.

Владимиру Гуськову уже 33 года. И звездный наследник вырос настоящим красавцем. Гуськов пошел по стопам родителей и часто мелькает в российских фильмах и сериалах. «Осенние заботы», «Любовная сеть», «Взлом», «Входя в дом, оглянись», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Алиса против правил» – это лишь немногие работы из послужного списка актера.

Также Гуськов работает в труппе театра имени Маяковского.

Счастлив Владимир Гуськов и в личной жизни. Артист женился на коллеге по имени Александра, а в 2016 году у пары родилась дочь Стефания.