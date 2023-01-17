«Не даст приблизиться к трону»: принц Гарри указал на скрытую злодейку в семье

Недавно в тираж вышла автобиография принца Гарри под названием «Запасной». Книга привлекла к себе много внимания и стала причиной споров по поводу ее правдивости и целесообразности. Однако интересные подробности о жизни королевской семьи начали появляться еще до премьеры этого бестселлера.

В одном из шоу бывший претендент на престол обвинил свою мачеху и по совместительству консорта Камиллу в искусных манипуляциях. Он уверил, что жертвой этой жесткой женщины стала и его мать. Всем известно, что Карл III изменял принцессе Диане со своей нынешней женой, а это стало настоящим ударом для королевы людских сердец.

«Она всегда была злодейкой, опасной злодейкой», — разоткровенничался принц Гарри, говоря о Камилле. Более того, он думает, что супруга его отца не позволит кому-то приблизиться к британскому трону, ведь она так долго ждала своего титула. Теперь кажется, что у этой скрытной женщины действительно есть свои мотивы.