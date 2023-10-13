«Не дарю»: женщины возмутятся из-за этих слов Домогарова
Артист не стал скрывать правду от публики.
Александр Домогаров известен как один из самых привлекательных артистов страны. Многие поклонницы не скрывают, что мечтали бы познакомиться со знаменитостью, однако мало кто догадывается об особенностях общения Домогарова с противоположным полом.
Как оказалось, звезда «Бандитского Петербурга» никогда не дарит своим избранницам цветы. По словам актера, в его квартире практически всегда много букетов, которые он получает от поклонников после спектаклей, поэтому сам не считает нужным тратить деньги в цветочных лавках.
«Сколько недопонимания и неприятных минут было у меня в юности с женщинами, которые обижались, что я не дарю цветы! Я вообще не понимаю этой женской логики», — признался артист порталу WomenHit.
Также знаменитость отметил, что ему не всегда удается угадать подарок даже для самых близких. Домогаров не понимает, чего ждут от него друзья и родные, поэтому всегда дарит неудачные презенты.