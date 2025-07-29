Не дар, а проклятие: в новой «Фантастической четверке» Галактуса сделали еще более пугающим, чем в комиксах — хотя казалось бы, куда уж страшнее

В комиксах он поглощает планеты с олимпийским спокойствием. В киновселенной Marvel он их пожирает — с отчаянием, граничащим с безумием. Новый Галактус в «Фантастической четверке: Первые шаги» не только разрушитель миров, но и заложник своего вечного голода. И это делает его куда страшнее, чем старые версии из комиксов.

Режиссеры сохранили бэкграунд персонажа: он когда-то был смертным, пережил крах мультивселенной и получил Силу Космоса от самой Вечности. Но дальше начинается новизна. В комиксах Галактус — бог-каннибал, действующий по непостижимым принципам. В фильме он — проклятый: не хочет убивать, но вынужден.

Он не наслаждается своей ролью, он ею измотан. Бессмертный, усталый, полубезумный, он отчаянно ищет способ сбросить с себя проклятие.

И вот появляется Франклин Ричардс — сын Рида и Сью, младенец с необъяснимой мощью. В комиксах Галактус его боится. В фильме — наоборот: он видит в нем спасение. Франклин может унаследовать ненасытный голод, и Галактус готов на все, чтобы передать его ребенку.

Получается не злодей, а трагический антагонист. Он не играет в шахматы с супергероями, он выживает. Он не мстит — он молится. Это меняет интонацию всей истории: теперь Фантастическая четверка сражается не просто с угрозой, а с отчаянием вселенского масштаба. И противостоять этому куда страшнее, чем просто махаться в небе.

Новый Галактус уничтожает, умоляя об освобождении. И именно это делает его пугающе человечным.

Ранее мы писали: В топ-25 лучшего супергеройского кино в истории нет «Войны бесконечностей» и «Фантастической четверки» — зато есть японский трэш с оценкой 5.3