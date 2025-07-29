Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не дар, а проклятие: в новой «Фантастической четверке» Галактуса сделали еще более пугающим, чем в комиксах — хотя казалось бы, куда уж страшнее

Не дар, а проклятие: в новой «Фантастической четверке» Галактуса сделали еще более пугающим, чем в комиксах — хотя казалось бы, куда уж страшнее

29 июля 2025 10:23
Не дар, а проклятие: в новой «Фантастической четверке» Галактуса сделали еще более пугающим, чем в комиксах — хотя казалось бы, куда уж страшнее

Первые шаги злодея в MCU оказались на редкость масштабными.

В комиксах он поглощает планеты с олимпийским спокойствием. В киновселенной Marvel он их пожирает — с отчаянием, граничащим с безумием. Новый Галактус в «Фантастической четверке: Первые шаги» не только разрушитель миров, но и заложник своего вечного голода. И это делает его куда страшнее, чем старые версии из комиксов.

Режиссеры сохранили бэкграунд персонажа: он когда-то был смертным, пережил крах мультивселенной и получил Силу Космоса от самой Вечности. Но дальше начинается новизна. В комиксах Галактус — бог-каннибал, действующий по непостижимым принципам. В фильме он — проклятый: не хочет убивать, но вынужден.

Не дар, а проклятие: в новой «Фантастической четверке» Галактуса сделали еще более пугающим, чем в комиксах — хотя казалось бы, куда уж страшнее

Он не наслаждается своей ролью, он ею измотан. Бессмертный, усталый, полубезумный, он отчаянно ищет способ сбросить с себя проклятие.

И вот появляется Франклин Ричардс — сын Рида и Сью, младенец с необъяснимой мощью. В комиксах Галактус его боится. В фильме — наоборот: он видит в нем спасение. Франклин может унаследовать ненасытный голод, и Галактус готов на все, чтобы передать его ребенку.

Получается не злодей, а трагический антагонист. Он не играет в шахматы с супергероями, он выживает. Он не мстит — он молится. Это меняет интонацию всей истории: теперь Фантастическая четверка сражается не просто с угрозой, а с отчаянием вселенского масштаба. И противостоять этому куда страшнее, чем просто махаться в небе.

Не дар, а проклятие: в новой «Фантастической четверке» Галактуса сделали еще более пугающим, чем в комиксах — хотя казалось бы, куда уж страшнее

Новый Галактус уничтожает, умоляя об освобождении. И именно это делает его пугающе человечным.

Ранее мы писали: В топ-25 лучшего супергеройского кино в истории нет «Войны бесконечностей» и «Фантастической четверки» — зато есть японский трэш с оценкой 5.3

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Старый комикс на новый лад помог Disney собрать 3 млрд долларов: «Фантастическую четверку» определенно стоит посмотреть в кино Старый комикс на новый лад помог Disney собрать 3 млрд долларов: «Фантастическую четверку» определенно стоит посмотреть в кино Читать дальше 29 июля 2025
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения Читать дальше 29 июля 2025
Доктор Дум? Какой еще Доктор Дум? Из новой «Фантастической четверки» вырезали важнейшую сцену с лидером классических «Мстителей» Доктор Дум? Какой еще Доктор Дум? Из новой «Фантастической четверки» вырезали важнейшую сцену с лидером классических «Мстителей» Читать дальше 29 июля 2025
В топ-25 лучшего супергеройского кино в истории нет «Войны бесконечностей» и «Фантастической четверки» — зато есть японский трэш с оценкой 5.3 В топ-25 лучшего супергеройского кино в истории нет «Войны бесконечностей» и «Фантастической четверки» — зато есть японский трэш с оценкой 5.3 Читать дальше 27 июля 2025
«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» «Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» Читать дальше 30 июля 2025
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги» Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги» Читать дальше 26 июля 2025
«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли «Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли Читать дальше 30 июля 2025
Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму Читать дальше 30 июля 2025
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра Читать дальше 30 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше