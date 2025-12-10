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Киноафиша Статьи «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул

«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул

10 декабря 2025 07:58 Проверено редакцией
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул

Режиссер потратил все семейные деньги, но не пожалел.

История создания «Открытого моря» звучит как городская легенда про независимое кино: режиссер–продюсер снимает фильм на свои деньги из семейного бюджета, тратит чуть больше 100 тысяч долларов… и получает мировые сборы в 54 миллиона. Не поверите, но это как раз тот случай, когда легенда — чистая правда.

Маленький фильм, огромный успех

Сюжет до жути простой. Сьюзан и Дэниэл отправляются в обычный дайвинг-тур, ныряют, любуются рыбками, а когда всплывают, не находят свой катер. Их попросту забыли. Пара остается в открытом океане, и с каждым часом становится все страшнее: течение, шторм, обезвоживание… и серые плавники, нарезающие круги вокруг.

«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул

К слову, эти плавники — настоящие. Режиссер Крис Кентис и его жена Лора Лау, вложившие деньги в проект, не могли позволить себе спецэффектов. Поэтому использовали живых акул, которых во время съемок отвлекали кусками рыбы. И все это — при бюджете в 120–130 тысяч долларов и съемках на полупрофессиональную камеру.

Позже Lionsgate купила фильм за 2,5 млн долларов, а мировая касса перевалила за 54 миллиона. Авторы заработали в 400 раз больше, чем потратили. Это одна из самых впечатляющих окупаемостей в истории кино — рядом стоят разве что «Паранормальное явление» и «Ведьма из Блэр».

Зрители разделились

У фильма 71% на Rotten Tomatoes, и ни один отзыв не звучит нейтрально. Люди делятся на два лагеря — и оба говорят предельно эмоционально. Одни пишут:

Чувство неизвестности держит тебя как-бы приклееным к креслу (дивану, табуретке) и не дает оторваться ни на секунду.

«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул

Другие фильм нещадно ругают:

Фильм хочется выключить и забыть о нем навсегда уже после первых 20-ти минут, потому что такого нудного зрелища я еще не видел.

Хотя даже хейтеры признают: дешевым фильм не выглядит. И, возможно, именно эта правдоподобность пугает сильнее любых спецэффектов.

В данном случае малобюджетный фильм не просто выстрелил, а вскарабкался на вершину мирового кино благодаря человеческой фобии — страху оказаться один на один с океаном. И с тем, что в нем живет. Снимать с реальными акулами было невероятно удачным решением, хоть и вынужденным.

Ранее мы писали: «Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Открытое море» (2003 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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