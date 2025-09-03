Меню
3 сентября 2025 16:40
Собрали и проверенные временем ленты, и менее очевидные новинки.

Дети в хоррорах — это давний и проверенный рецепт мурашек по коже. Их невинные лица и чистая душа становятся идеальным сосудом для чистого, немотивированного зла, которое пугает куда сильнее любого монстра из-под кровати.

Мы собрали пятерку фильмов, где маленькие ангелочки оказываются либо в гуще пугающих событий, либо и вовсе настоящими исчадиями ада, способными вселить ужас даже в самого стойкого зрителя.

Специально не стали добавлять такие хиты, как «Оно» и «Сияние», чтобы показать, что кроме них есть еще множество достойных и рейтинговых картин, способных надолго лишить вас сна.

«Дитя тьмы» (2009)

IMDb: 7.0

Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния»

После трагической потери собственного ребенка супружеская пара решает удочерить милую девочку Эстер из приюта. Сначала она кажется идеальным ребенком — умной, воспитанной и благодарной. Однако вскоре в новой семье начинают происходить жуткие события, а поведение девочки становится всё более странным и пугающим.

Постепенно приемная мать узнает шокирующую правду: Эстер — вовсе не та, за кого себя выдаёт… А её истинная цель — не обрести семью, а методично разрушить жизнь тех, кто её приютил.

«Паранормальные» (2021)

IMDb: 7.0

Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния»

Девятилетняя Ида переезжает с родителями и старшей сестрой Анной в новую квартиру. Казалось бы, обычная история о переезде, но всё меняется, когда Ида знакомится с соседскими детьми. Её новый друг Бэн обладает телекинезом, а девочка Аиша неожиданно устанавливает телепатическую связь с молчаливой Анной.

С этого момента сверхъестественные способности детей начинают стремительно усиливаться и выходить из-под контроля. То, что начиналось как невинные игры, быстро превращается в нечто зловещее и опасное, угрожающее не только им самим, но и всем окружающим.

«Хребет дьявола» (2001)

IMDb: 7.4

Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния»

Хоррор Гильермо дель Торро, который режиссер считает своим лучшим фильмом.

Двенадцатилетний Карлос, потеряв отца, опадает в мрачный сиротский приют Санта-Лусия. Его принимает сочувствующая директриса Кармен, но само место пропитано скорбью и тайнами. Приют, переполненный детьми, хранит жуткие секреты, которые начинают проявляться с наступлением темноты.

Карлосу предстоит столкнуться не только с жестокостью некоторых обитателей приюта, но и с паранормальными явлениями, которые терроризируют детей. Ему приходится разгадывать загадку этого места, чтобы выжить и сохранить рассудок в атмосфере постоянного страха.

«Что-то не так с Кевином» (2011)

IMDb: 7.4

Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния»

Этот фильм — глубокое погружение в самую суть материнского кошмара. Эва, блестяще сыгранная Тильдой Суинтон, с самого рождения чувствует, что с её сыном Кевином что-то не так. Ребенок не отвечает на её заботу, холоден и с младенчества проявляет злонамеренность, которая с годами только растет.

Фильм через череду воспоминаний показывает, как Кевин мастерски манипулирует окружающими, сеет раздор в семье и получает удовольствие от чужой боли. История движется к неотвратимой трагедии, заставляя зрителя задаваться мучительным вопросом: рождаются ли монстрами или же ими становятся?

«Орудия» (2025)

IMDb: 7.8

Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния»

Дебютная работа Зака Креггера мгновенно стала сенсацией, поразив критиков и зрителей своей давящей атмосферой. В тихом американском пригороде однажды ночью при загадочных обстоятельствах пропадает целый класс детей. Они словно по команде встают с кроватей и безмолвно уходят в ночь, не оставляя никаких следов.

Единственный, кому удалось избежать этой участи — мальчик по имени Алекс. Теперь он вынужден в одиночку противостоять необъяснимому злу, пытаясь понять, что произошло с его одноклассниками. Его ум, решимость и сила духа превращают его в одного из самых запоминающихся юных героев в истории жанра.

Ранее мы писали: «Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше

Фото: Кадры из фильмов «Дитя тьмы» (2009), «Паранормальные» (2021), «Хребет дьявола» (2001), «Что-то не так с Кевином» (2011), «Орудия» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
