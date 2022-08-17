Не cмогла промолчать: конфликту Меган Маркл с Елизаветой II нашлось объяснение

После того как в 2018 году Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила титул герцогини Сассекской, королевскую семью то и дело сотрясают скандалы. В прошлом году в большом интервью Опре Уинфри Меган призналась, что находилась в депрессии во время жизни во дворце, испытывала психологическое давление со стороны родственников мужа и терпела их неуместные замечания. Эти откровения, а также отказ Меган и Гарри от королевских титулов и переезд в США положили начало конфликту Маркл с Елизаветой II.

Поклонники монаршей семьи удивляются, почему строптивая Меган не смогла промолчать и подстроиться под устои дворца, которые складывались годами. Вместо этого она предпочла публично обсудить внутренние проблемы.

Но такому поведению герцогини нашлось объяснение. Как оказалось, она еще с детства не терпела несправедливость и не могла промолчать.

В 12-летнем возрасте юная Меган возмутилась рекламой одного из брендов по ТВ: там рассказывалось о женщинах, которые вынуждены прибегать к жидкости для мытья посуды, чтобы справиться с грязными кастрюлями. Девочка возмутилась такой подачей и посчитала, что женщин приравнивают к посудомойкам. Она написала гневное письмо в компанию, и ей пошли навстречу. Как передает Hello!, в итоге в рекламе слово женщины заменили на более общее понятие — люди.