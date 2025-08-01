Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)

А ведь финал еще даже не на горизонте.

Копаться в таймлайне «Ван-Писа» — примерно как сесть читать «Войну и мир» на японском, не зная ни японского, ни что такое война. Более тысячи серий, десятки саг и арок, таймскипы, флешбеки и целая куча персонажей с травматичным прошлым. Но не отчаивайтесь: сейчас мы аккуратно разложим эпохи, даты и важные события по полочкам — от Великого Королевства до финального акта, в котором мы застряли прямо сейчас.

📜 Забытая история — До 600 года по хронологии мира

Всё начинается с того, что никто ничего не помнит. Век Бездны (Void Century) — это стёртая из истории эпоха, случившаяся более 800 лет назад. Тогда существовало Великое Королевство, владевшее передовыми технологиями и, возможно, самой правдивой версией истории.

Именно тогда появились непобедимые оружия (Плутон, Уран, Посейдон) и Понеглифы — гигантские каменные таблички, которые невозможно уничтожить.

Королевство стёрли с лица земли 20 альянсных стран — из них позже выросло Всемирное Правительство. Об этом всём теперь можно узнать только из Понеглифов, которые запрещены к изучению. Но археологи Охары, например, пытались.

⚓ Эра Роджера — с 1484 по 1500 год

Гол Д. Роджер обошёл весь Гранд Лайн, добрался до Лаф Тейла, раскрыл тайны Века Бездны и просто… умер. Перед казнью он выкрикнул в толпу фразу, из-за которой вся планета сошла с ума: «Моё сокровище? Хотите? Ищите! Я всё оставил там». Так началась Великая Эра Пиратов. В это же время родились Эйс, Сабо и Луффи.

🍖 Начало истории Луффи — 1522 год

Луффи, вдохновлённый Шанксом и его шляпой, отплывает из деревни Фуша, чтобы стать Королём пиратов. Собирает команду: Зоро, Нами, Усопп, Санджи, Чоппер, Робин, Франки, Брук… и потом Джимбей. Сначала — лёгкие победы над Багги, Капитаном Крюком и Арлонгом, но чем дальше — тем страшнее.

🌪 Скайпия, Воды 7 и Ад — 1523–1524

Вот тут уже веселье заканчивается. Команда сначала попадает в Скайпию, где дерётся с самопровозглашённым богом Энелем, потом рушит Эниес Лобби и объявляет войну Всемирному Правительству. За это их объявляют врагами мира.

Кульминация — сражение на Маринфорде, где погибают Эйс и Белоус. Луффи впадает в депрессию и решает: пора тренироваться. Распад команды, два года подготовки. Наступает таймскип.

🗺 Возвращение и Новая Эра — 1526–1527

Все возвращаются на архипелаг Сабаоди и, наконец, отправляются в Новую Мировую Часть Гранд Лайна. Здесь происходят события на Панк Хазард, борьба с Дофламинго в Дрессрозе (где Луффи впервые использует Гир 4), альянсы с Ло, появление Зоу и раскрытие Понеглифов пути.

К финалу 1527 года начинается арка Вано.

🐉 Вано и падение императоров — 1528

Сага длиной в вечность. Воспоминания о Роджере и Белоусе, битва с Кайдо и Биг Мам, пробуждение новой силы у Луффи. Он теперь один из Йонко — четырёх императоров моря. Также в дело всё активнее вмешиваются Правительство и армия революционеров.

🧪 Финальная сага — с 1528 и по сей день

Арка Острова Эггхед. Здесь сходятся воедино наука (доктор Вегапанк), политика (ЦП0 и один из Пяти Старейшин) и, кажется, сама история. Мы приближаемся к разгадке Века Бездны, а мир снова балансирует на грани войны.

🤯 А теперь дайте вдохнуть

На бумаге всё это кажется даже логичным, но очевидно, что хронология «Ван-Писа» — это не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата. Но именно в этом её прелесть.

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