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Не чета Валентине Будько: как выглядит любимая женщина Федора Добронравова

8 января 2023 06:30
Не чета Валентине Будько: как выглядит любимая женщина Федора Добронравова

Настоящая жена актёра уступает его экранной супруге.

Актер Фёдор Добронравов уже больше сорока лет живет со своей любимой женщиной. Пара стала примером крепких отношений, и ни один скандал не омрачил этот факт.

Супруги знакомы ещё со школьных времён, но поняли, что не могут друг без друга жить, лишь когда артист служил в армии. После возвращения он, не раздумывая, женился на Ирине Перепеленко.

Она поддерживала все творческие начинания своего избранника и утешала, когда на пути к актёрской карьере случались неудачи.

Жена артиста не является писаной красавицей. Кажется, что женщина выглядит даже чуть старше своего талантливого мужа. Однако она покорила Добронравова не с помощью красивого личика или стройной фигуры, а благодаря мудрости и терпению, которые помогли актеру на его пути к кино.

Не чета Валентине Будько: как выглядит любимая женщина Федора Добронравова

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Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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