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Киноафиша Статьи Не чета молодой Пересильд: как выглядит законная жена Алексея Учителя, которой он изменял

Не чета молодой Пересильд: как выглядит законная жена Алексея Учителя, которой он изменял

3 декабря 2022 08:45
Не чета молодой Пересильд: как выглядит законная жена Алексея Учителя, которой он изменял

Она всегда была поддержкой и опорой Учителя.

Режиссера Алексея Учителя не назовешь примерным семьянином. При живой жене мэтр закрутил роман с молодой актрисой Юлией Пересильд, которая родила режиссеру двоих детей.

Все это время на измены мужа закрывала глаза Кира Саксаганская, его законная супруга. Совместными усилиями они создали киностудию «Рок» и воспитали сына Илью.

Пара была вместе 30 лет – и до сих пор они не разведены официально, хотя уже не живут вместе.

Саксаганская является продюсером и генеральным директором ежегодного международного конкурса «Послание к человеку». Супруга Учителя работала с режиссером Юрием Быковым над картинами «Жить», «Майор» и «Дурак» и была сопродюсером скандального фильма «Матильда». Надо сказать, что эта эффектная женщина вполне состоялась в профессии и без своего звездного мужа.

Не чета молодой Пересильд: как выглядит законная жена Алексея Учителя, которой он изменял
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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