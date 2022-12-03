Не чета молодой Пересильд: как выглядит законная жена Алексея Учителя, которой он изменял

Она всегда была поддержкой и опорой Учителя.

Режиссера Алексея Учителя не назовешь примерным семьянином. При живой жене мэтр закрутил роман с молодой актрисой Юлией Пересильд, которая родила режиссеру двоих детей.

Все это время на измены мужа закрывала глаза Кира Саксаганская, его законная супруга. Совместными усилиями они создали киностудию «Рок» и воспитали сына Илью.

Пара была вместе 30 лет – и до сих пор они не разведены официально, хотя уже не живут вместе.

Саксаганская является продюсером и генеральным директором ежегодного международного конкурса «Послание к человеку». Супруга Учителя работала с режиссером Юрием Быковым над картинами «Жить», «Майор» и «Дурак» и была сопродюсером скандального фильма «Матильда». Надо сказать, что эта эффектная женщина вполне состоялась в профессии и без своего звездного мужа.