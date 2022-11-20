Не чета молодой модели: как сейчас выглядит и живет бывшая жена Газманова, которую певец содержит

Вот уже 25 лет Олег Газманов счастлив с моделью Мариной Муравьевой. Супруга подарила ему дочь Марианну. Но любимого сына Родиона Газманову родила его первая супруга Ирина Павловна, которую певец бросил в 90-е.

71-летняя Ирина окончила химико-биологический факультет Калининградского государственного университета.

Сейчас женщина на пенсии и живет в Калининграде.

Пара познакомилась, еще будучи студентами. В 1975 году влюбленные поженились, а в 1981-м появился на свет Родион. Пока Ирина занималась ребенком, Газманов крутил романы на гастролях, поэтому семья распалась.

Олег Газманов понимал, что поступил непорядочно, поэтому все эти годы помогал финансово сыну и бывшей супруге. Газманов признавался, что не мог позволить, что мать его ребенка будет жить в нищете, поэтому 25 лет перечислял экс-жене деньги.