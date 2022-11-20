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Киноафиша Статьи Не чета молодой модели: как сейчас выглядит и живет бывшая жена Газманова, которую певец содержит

Не чета молодой модели: как сейчас выглядит и живет бывшая жена Газманова, которую певец содержит

20 ноября 2022 12:40
Не чета молодой модели: как сейчас выглядит и живет бывшая жена Газманова, которую певец содержит

Обычная пенсионерка.

Вот уже 25 лет Олег Газманов счастлив с моделью Мариной Муравьевой. Супруга подарила ему дочь Марианну. Но любимого сына Родиона Газманову родила его первая супруга Ирина Павловна, которую певец бросил в 90-е.

71-летняя Ирина окончила химико-биологический факультет Калининградского государственного университета.

Сейчас женщина на пенсии и живет в Калининграде.

Пара познакомилась, еще будучи студентами. В 1975 году влюбленные поженились, а в 1981-м появился на свет Родион. Пока Ирина занималась ребенком, Газманов крутил романы на гастролях, поэтому семья распалась.

Олег Газманов понимал, что поступил непорядочно, поэтому все эти годы помогал финансово сыну и бывшей супруге. Газманов признавался, что не мог позволить, что мать его ребенка будет жить в нищете, поэтому 25 лет перечислял экс-жене деньги.

Не чета молодой модели: как сейчас выглядит и живет бывшая жена Газманова, которую певец содержит
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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