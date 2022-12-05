Не чета красотке Красновой: с кем встречался Никита Пресняков до замужества

Никита Пресняков в 2017 году решил связать себя узами брака со своей избранницей Аленой Красновой. До свадьбы влюбленные встречались три года, и их союз не стал неожиданностью для фанатов. Однако, как оказалось, до Красновой музыкант собирался жениться на совсем другой девушке.

Так, в течение четырех лет Пресняков встречался с Аидой Калиевой. С ней артист познакомился в Нью-Йорке, где учился в то время. Роман влюбленных развивался стремительно, и уже через некоторое время Аида познакомилась со всей знаменитой семьей своего избранника.

Пресняков даже сделал предложение возлюбленной. По данным СМИ, это произошло в Дубае, когда во время подводного плавания артист показал возлюбленной табличку с заветным вопросом. Аида сразу же согласилась, но свадьбе в итоге не суждено было состояться.

Доподлинно не известно, почему именно расстались влюбленные. После разрыва Аида увлеклась карьерой и учебой и не распространяется о своей личной жизни. Никита же спустя некоторое время познакомился с Красновой, которую в итоге и сделал своей женой.