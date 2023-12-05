«Не Челентано, но приятно»: Орнелла Мути выбрала самого красивого российского артиста

Какой советский юноша не грезил об Орнелле Мути, смуглой красавице с рысьими глазами и пухлыми чувственными губами? В 1980-м горячая итальянка снялась вместе с Адриано Челентано в комедии «Укрощение строптивого», ставшей хитом в Советском Союзе: фильм посмотрели 56 миллионов человек.

Неудивительно, что 68-летнюю актрису до сих пор помнят и любят в России. Недавно Мути приехала в страну с постановкой «Героическая жизнь гения», посвященной судьбе Людвига Бетховена. Российские журналисты решили в шутку показать секс-символу снимки отечественных артистов, чтобы она выбрала самого привлекательного кандидата.

Артистка удивилась, что все мужчины предстали на фото в нижнем белье. Но, поглядев на Дмитрия Нагиева, Николая Баскова, Павла Прилучного и Филиппа Киркорова, легенда кино выбрала последнего. Поп-королю очень польстила оценка Орнеллы Мути.

«Я, конечно, не Челентано, но приятно», — прокомментировал певец выбор звезды.

Киркоров посетовал на то, что пропустил визит красотки в Россию, заявив, что с удовольствием поселил бы актрису у себя в апартаментах. Мути, впрочем, пока никак не ответила на заманчивое предложение.