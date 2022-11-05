Не ценил мать и остался у разбитого корыта: как сложилась жизнь неблагодарного сына Толкуновой

Легендарной певицы Валентины Толкуновой не стало 12 лет назад. Под конец жизни артистка жалела, что родилась лишь одного ребенка и так и не дождалась внуков. Ее единственному сыну от латиноамериканиста Юрия Папорова Николаю 45 лет.

Толкунова растила мальчика одна и много работала, чтобы обеспечить ему достойное будущее. Правда, самому Коле не хватало родительского внимания – он связался с плохой компанией и приобрел вредные привычки.

После смерти матери Николай Папоров унаследовал роскошную недвижимость от мамы – две квартиры в Москве, дом в Нижегородской области, жилье в Болгарии и Черногории.

Сейчас мужчина живет вместе со своим дядей – родным братом Толкуновой Сергеем Васильевичем – во Владимирской области. Николай жалуется на слабое здоровье и общается лишь с самыми близкими. Живет мужчина за счет сдачи в аренду элитной недвижимости.