Не бывают одиноки: родившимся в этот день недели всегда везет в любви

Людям, появившимся на свет в этот день, сопутствует любовная удача.

“Видно, в понедельник их мама родила”, - поется в известной песне про невезучих жителей покрытого зеленью острова.

А вот в какой день недели появляются на свет люди, которым постоянно сопутствует удача, в том числе в любви? Астрологи нашли ответ на этот вопрос.

Пятница

Самые везучие в любви люди рождаются в пятницу. А все потому, что планетой, которая покровительствует этому дню, является Венера. Не секрет, что свое название она получила в честь древнеримской богини, отвечающей за красоту и любовь. Неудивительно, что она наделяет своих подопечных особенной привлекательностью и магнетизмом.

Влияние Венеры распространяется на все пятницы без исключения.

В некоторые дни воздействие планеты-покровительницы на новорожденных может быть особенно сильным, что впоследствии отразится на их личной жизни. Такие счастливчики всегда окружены хороводом поклонников противоположного пола, они купаются в подарках и комплиментах.

Небесное тело, названное в честь богини, наделяет своих подопечных удивительной энергетикой. Порой им даже не нужно делать ничего особенного, чтобы противоположный пол слетался, как моыльки на пламя свечи. Природное обаяние притягивает потенциальных поклонников, и представителям этого дня недели есть из кого выбрать.

Привлекательной внешностью Венера своих подопечных тоже не обделила.

Люди, рожденные в пятницу, могут похвастаться правильными чертами лица, красивой фигурой, умением стильно одеваться. Как говорится, встречают по одежке, поэтому в даре производить на противоположный пол нужное впечатление этим счастливчикам не откажешь.

Признания в любви эти люди слышат еще в школьные годы - сначала в симпатии и желании дружить, затем, в выпускных классах, за ними начинают ухаживать уже серьезно. Вполне возможно, что первая настоящая любовь перерастет в нечто особенное, и человек, рожденный в пятницу, найдет себе вторую половинку, с которой проведет всю жизнь.

Но может случиться и так, что поиски идеального партнера продолжатся уже во взрослой жизни. В любом случае, даже став замужней женщиной или женатым мужчиной, подопечные Венеры все равно не перестают привлекать внимание противоположного пола. Вот только, если избранник полностью их устраивает, они и не подумают ходить налево. Мимолетная интрижка для них не стоит семейного благополучия и гармонии.