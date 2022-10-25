Не бывает таких совпадений: злой рок настиг Алекса из «Семнадцати мгновений весны»

Поклонники знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны» отлично помнят шифровку «Юстасу — от Алекса», получаемую Штирлицем из Центра. Под псевдонимом Алекс выступал генерал Владимир Громов, прототипом которого был реальный человек — генерал-лейтенант Павел Фитин, возглавлявший нашу разведку во время войны.

Роль Громова режиссер Татьяна Лиознова доверила сыграть народному артисту РСФСР Петру Чернову. Петр Григорьевич не так часто появлялся на киноэкране, будучи преимущественно театральным актером.

Но зато каждая его роль в кино сразу запоминалась зрителям, будь то Бунчук из «Тихого Дона», Семен Давыдов из «Поднятой целины», Муса Джалиль из «Моабитской тетради» или генерал Громов.

Но к сожалению, со временем здоровье стало подводить Чернова. В 1962 году, когда актеру было всего 45 лет, у него случился первый инфаркт прямо во время репетиции. Позже Петр Григорьевич пережил еще два, и от последнего уже не оправился, скончавшись в январе 1988 года в 70-летнем возрасте.

Тем самым Чернов почти полностью повторил судьбу своего экранного прототипа: генерал-лейтенант Фитин тоже умер от третьего инфаркта, пережитого прямо на рабочем месте.