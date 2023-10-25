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Не было в сценарии: самую смешную сцену в «Соломенной шляпке» Миронов придумал на площадке

25 октября 2023 19:45
Не было в сценарии: самую смешную сцену в «Соломенной шляпке» Миронов придумал на площадке

Получилось просто уморительно.

Многие режиссеры любят, когда их актеры во время съемок импровизируют прямо в кадре. Но иногда масштабы такой импровизации переходят все возможные границы. Часто получается не очень хорошо. Гораздо реже выходит шедеврально. Последний случай как раз про ленту «Соломенная шляпка», в которой Андрей Миронов придумал и сымпровизировал одну из самых ярких и смешных сцен.

Помните тот самый момент, когда Фадинар во время боя на шпагах случайно снимает с виконта парик? Козаков отвечает, что не видит ничего смешного, ведь парик — это очень современно, а сумевшая взять себя в руки Фрейндлих накрывает голову опростоволосившегося виконта своим веером.

Так вот вся эта сцена — полнейшая импровизация, которой не было в изначальном сценарии. И затеял «беспорядок» на съемочной площадке именно Андрей Миронов, а коллеги крайне удачно поддержали заданный юморной тон. Получилось невероятно смешно и живо, поэтому сцену не переснимали, а оставили в первозданном виде.

Не было в сценарии: самую смешную сцену в «Соломенной шляпке» Миронов придумал на площадке
Фото: Кадры из фильма «Соломенная шляпка» (1974)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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