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Не было шансов выжить: вскрылось пугающее объяснение смерти Шатунова

26 июня 2022 17:37
Не было шансов выжить: вскрылось пугающее объяснение смерти Шатунова

Здоровье могло подвести артиста в любую минуту.

Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня от инфаркта миокарда. Друзья 48-летнего артиста быстро среагировали и отвезли его в больницу, но как врачи не старались, они не смогли заставить сердце знаменитости биться. Винить никого не стоит, по мнению нумеролога, Юра был обречен.

Владимир Кузнецов разобрал числовую матрицу по дате рождения солиста группы «Ласковый май» и пришел к неутешительному выводу. Шатунов, рожденный 6 сентября, обладал тягостной кармой, свойственной недолюбленным брошенным детям. Плохое здоровье, в частности слабые сосуды, преследовали певца всю жизнь.

«Если бы он остался жить, то его ждала бы длительная болезнь», – заявил эксперт в беседе с порталом woman.ru.

Напомним, что в последние годы Шатунов обрел вторую популярность и давал много концертов. Предполагается, что именно активная гастрольная деятельность ухудшила состояние певца. В последний раз он вышел на сцену 19 июня в Люберцах.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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