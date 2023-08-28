Не было шансов устоять: внешность молодой жены Шукшина обескуражила народ

Василий Шукшин всегда гордился своим сельским происхождением. Эту любовь к крестьянам он перенес и в свое творчество. Но за таким простым образом скрывался настоящий ловелас.

Личная жизнь режиссера и сценариста действительно была очень бурной. Он легко увлекался женщинами и из-за мягкого характера не мог разобраться в этих отношениях.

Его первой супругой стала односельчанка Мария Шумская. Когда Шукшин переехал в Москву, он так и не добился от жены развода, поэтому ему пришлось «потерять» паспорт. Дальше у него были отношения с актрисой Лидией Александровой. Звезда кино никак не могла смириться с изменами мужчины, а сам артист разрывался между подругой и новой пассией. У него завязался роман с Лидией Федосеевой на съемках картины «Какое оно, море?».

Долгое время Шукшин поддерживал отношения с обеими женщинами. Но затем все-таки выбрал Федосееву. И современные пользователи Сети понимают почему.

Когда дочь актрисы Мария Шукшина опубликовала ее снимок в молодости, он вызвал восторг среди комментаторов. Артистка была настоящей красавицей и, скорее всего, отбоя от поклонников у нее точно не было.