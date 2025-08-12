«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Фильмы «Брат» и «Брат 2» действительно перевернули представление об отчечественном кино — про них говорили даже за рубежом, актеры и режиссер Алексей Балабанов навсегда оставили след в истории. И, конечно, все они обрели невероятную популярность.

Люди, приложившие руку к созданию такого значимого проекта, казалось бы, должны гордиться им. Но не все так просто. Виктор Сухоруков, сыгравший брата Данилы Багрова и бывшего киллера по прозвищу «Татарин», охотно избегает разговоров о своей роли и съемках в «Брате 2».

Звезда без восторга

Балабанов был знаком с Сухоруковым еще до «Брата». Они вместе работали над фильмом «Счастливые дни». Когда актер прочитал сценарий, он был впечатлен — роль Виктора Багрова писалась специально под него, так что на отказ режиссер явно не рассчитывал.

Так в свои 45 лет Сухоруков стал настоящей звездой: на улицах его узнавали, просили автографы. Несмотря на славу, своего вклада он не признает. Дело в том, что Балабанов не приветствовал актерскую игру в классическом смысле — он хотел видеть на экране живых, простых людей. Именно поэтому между режиссером и актером нередко вспыхивали споры.

Потому что для меня это не было откровением, актерства там было мало. Ну, Леша терпеть не мог актерство, — делился Сухоруков.

Для Сухорукова куда важнее фильмы «Комедия строгого режима» и «Остров». А роль в картине «Про уродов и людей» (тоже, кстати, Балабанов) он вообще называет своей лучшей — ну, каждому свое.

