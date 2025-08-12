Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

12 августа 2025 14:15
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Хотя именно этот фильм подарил ему славу.

Фильмы «Брат» и «Брат 2» действительно перевернули представление об отчечественном кино — про них говорили даже за рубежом, актеры и режиссер Алексей Балабанов навсегда оставили след в истории. И, конечно, все они обрели невероятную популярность.

Люди, приложившие руку к созданию такого значимого проекта, казалось бы, должны гордиться им. Но не все так просто. Виктор Сухоруков, сыгравший брата Данилы Багрова и бывшего киллера по прозвищу «Татарин», охотно избегает разговоров о своей роли и съемках в «Брате 2».

Звезда без восторга

Балабанов был знаком с Сухоруковым еще до «Брата». Они вместе работали над фильмом «Счастливые дни». Когда актер прочитал сценарий, он был впечатлен — роль Виктора Багрова писалась специально под него, так что на отказ режиссер явно не рассчитывал.

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Так в свои 45 лет Сухоруков стал настоящей звездой: на улицах его узнавали, просили автографы. Несмотря на славу, своего вклада он не признает. Дело в том, что Балабанов не приветствовал актерскую игру в классическом смысле — он хотел видеть на экране живых, простых людей. Именно поэтому между режиссером и актером нередко вспыхивали споры.

Потому что для меня это не было откровением, актерства там было мало. Ну, Леша терпеть не мог актерство, — делился Сухоруков.

Для Сухорукова куда важнее фильмы «Комедия строгого режима» и «Остров». А роль в картине «Про уродов и людей» (тоже, кстати, Балабанов) он вообще называет своей лучшей — ну, каждому свое.

Ранее мы писали: «Ментовские войны» позади, а Устюгов еще на коне: топ-3 сериала с любимым актером, где он играет не хуже (и даже лучше)

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
«Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять «Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять Читать дальше 10 августа 2025
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром Читать дальше 13 августа 2025
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии Читать дальше 13 августа 2025
«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума «Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума Читать дальше 12 августа 2025
Фильм «Роднина» без прикрас — как было на самом деле: стекло в коньки подсыпали, но европейцы тут ни при чем Фильм «Роднина» без прикрас — как было на самом деле: стекло в коньки подсыпали, но европейцы тут ни при чем Читать дальше 11 августа 2025
Не украли, а вдохновились: авторы одного из главных свежих российских блокбастеров не скрывают — «подсмотрели» у Нолана (и собрали 2 млрд) Не украли, а вдохновились: авторы одного из главных свежих российских блокбастеров не скрывают — «подсмотрели» у Нолана (и собрали 2 млрд) Читать дальше 10 августа 2025
«На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно «На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно Читать дальше 10 августа 2025
«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь «Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь Читать дальше 9 августа 2025
«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2 «10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2 Читать дальше 9 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше