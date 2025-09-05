Не было никакой «3-ей улицы Строителей» ни в Москве, ни в Питере: главные кадры «Иронии судьбы» снимали совсем в другом месте

Каждый год миллионы зрителей снова и снова возвращаются к истории Евгения Лукашина и Нади Шевелёвой. И каждый раз мы слышим знакомый адрес: «3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12». Но в реальности такого места нет ни в Москве, ни в Ленинграде — это вымышленный адрес, придуманный для сценария. А съёмки знаковых сцен проходили совсем в других уголках столицы.

Дома героев и московский «Питер»

Квартира Лукашина располагалась на проспекте Вернадского, 125, а квартира Нади — в доме № 113 неподалёку. Если внимательно присмотреться к кадрам, то в них легко заметить московские пейзажи: улицу Новаторов и церковь в Тропарёве. Таким образом, «ленинградская квартира» в фильме на самом деле была обыкновенным московским интерьером.

Баня и ярмарка

Та самая баня, где друзья Лукашина «с лёгким паром» отметили Новый год, — вовсе не Сандуны. Команда фильма построила интерьер на «Мосфильме», позаимствовав детали из настоящих Сандунов, а лавки и стеклянные блоки — прямо из вестибюля студии.

Сцену с Павлом, покупающим шампанское у Снегурочки, снимали в Новых Черёмушках, на улице Шверника. Тогда там работала ярмарка, а на заднем плане можно разглядеть знаменитый дом аспирантов и стажёров МГУ.

Атмосфера эпохи

Сегодня многие реальные места съёмок уже изменились: рынок заменил торговый центр «Черёмушки», а дома, попавшие в кадр, стали частью городской легенды. Но именно эти московские локации помогли создать иллюзию «типового советского города», где всё одинаково. И, пожалуй, именно благодаря этой условности «Ирония судьбы» стала символом праздника и до сих пор остаётся главным новогодним фильмом страны.