«Не было даже режиссера»: худший фильм 2025 года сняли всего-то за 15 дней — и у него есть кое-что общее с «Иронией судьбы»

Сиквел легендарной советской комедии вышел 18 лет назад, но его дело живет.

История кинематографа знает примеры, когда шедевры рождались за копейки и в рекордные сроки. «Детонатор» Шейна Каррута сняли за $7000, а Квентин Тарантино написал сценарий «Бешеных псов» за пару недель. Но увы, новая «Война миров» с Айс Кьюбом и Евой Лонгорией — это не тот случай.

Фильм, снятый за 15 дней в разгар пандемии без режиссера на площадке и с актерами по Zoom, стал антипримером того, как не нужно работать с ограничениями. Рейтинги говорят сами за себя: 4% на Rotten Tomatoes, 3.8 на КиноПоиске и 2.5 на IMDb.

Как снимали? По Zoom, без режиссера и с зеленым экраном

Айс Кьюб на стриме популярнейшего блогера Кая Сената откровенно признался: съемки проходили в 2020 году, когда все сидели на карантине. Основные сцены сняли за 15 дней — причем режиссер Рич Ли не присутствовал на площадке, а партнеры общались с Кьюбом исключительно через экраны.

«Не было даже режиссера. Никого из актеров тоже не было. Это был единственный способ снять фильм», — пояснил актер-рэпер.

Остальной «материал» собрали из архивных записей систем наблюдения по всему миру — и на это ушло еще пять лет монтажа.

Что пошло не так? Все, от сюжета до продакт-плейсмента

Критики единодушны: фильм проваливается по всем фронтам. Вместо эпического вторжения пришельцев зритель получает 90 минут наблюдения за тем, как Айс Кьюб сидит перед монитором и кликает мышкой.

Сюжет свелся к тому, что инопланетяне хотят «украсть все данные Земли» — а герой спасает мир, не вставая с офисного кресла.

Визуальные эффекты выглядят как любительская работа: зеленый экран отражается в очках актера, а «камера наблюдения» внезапно идеально зумит (увеличивает) картинку в стиле худших голливудских боевиков о шпионах.

Но главный провал — тотальная реклама в худших традициях «Иронии судьбы. Продолжение». Amazon (дистрибьютор фильма) упоминается в каждой второй сцене: зять героя — курьер компании, спасительный дрон доставляет груз через «Amazon Prime Air», а герой листает соцсети с логотипами Microsoft и некоторых запрещенных в России организаций.

Идеологический провал: от Big Brother до Джо Рогана

Фильм начинается как история о тотальной слежке (герой шпионит даже за дочерью через камеру в ее холодильнике), но заканчивается неожиданным «правым» поворотом. После победы над пришельцами герой отказывается работать на правительство со словами:

«Я закончил следить за нами. Отныне я слежу за вами, ребята».

В финале вместо новостных сводок — одобрительные посты Такера Карлсона и Джо Рогана, представленные как «голос истины».

Вердикт: учебник того, как не надо снимать кино

«Война миров»-2025 — это концентрация всех болезней современного кинопроизводства: спешка, удаленка без души, подмена драматургии рекламой и идеологическая путаница. Как пишет Inverse:

«Это не тот плохой фильм, который весело смотреть компанией — это просто плохо».

История, пережившая Орсона Уэллса и Стивена Спилберга, получила самый унизительный опыт переноса книги на большой экран — и стала предостережением для всех, кто думает, что снять кино можно «на коленке».

Ранее мы также писали: Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест)