«Не была в него влюблена»: жена покойного Миронова решилась на честное признание

Андрей Миронов был главной мечтой многих советских женщин. Актриса Лариса Голубкина в их число не входила. Звездная красотка долго воротила нос от приударившего за него артиста.

Актер положил глаз на коллегу по цеху после расставания с Натальей Фатеевой. На взаимность рассчитывать ему не пришлось. Миронов сделал Голубкиной предложение, но получил отказ.

Знаменитость начала жить вместе со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, от которого родила дочь Марию. Однако впоследствии возлюбленные разошлись — и на пороге вновь появился Миронов.

Только тогда Голубкина начала воспринимать ухаживания Андрея Александровича всерьез. В 1977 году звезды поженились. На вопрос о том, почему актриса не вышла за Миронова раньше, она ответила предельно ясно. «Не была в него влюблена», — приводит слова звезды портал «7 дней ».

Голубкина не пожалела о своем выборе. Артистка уточнила, что всему свое время. Лишь после 30 лет им с супругом было суждено стать настоящей семьей.