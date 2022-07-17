Не был на родине 30 лет: где сейчас Митяй из «Джентльменов удачи»

Фильм «Джентльмены удачи» по праву считается одним из лучших образцов советских кинокомедий. И если о судьбе исполнителей главных ролей мы знаем многое, то о тех актерах, кто засветился на второстепенных ролях, говорят мало. Актер Анатолий Яббаров, сыгравший уголовника Митяя, в этом году отметит 85-ый день рождения. На экране он сейчас появляется редко, однако после «Джентльменов удачи» его ждала насыщенная карьера.

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Последним фильмом Яббарова стала картина «Забытая война» 2020 года. В основном ему достаются отрицательные персонажи, но сам актер против этого не возражает. Все режиссеры, работавшие с Анатолием, подчеркивали, что в жизни он был очень воспитанным и приятным. Родился Яббаров в Баку, хотя и не был в родном городе более 30 лет, — сообщает Дзен-канал «Горожанин ». Большую часть своей жизни актер прожил в Москве и считает этот город своим домом. У него есть сын и внук, которыми он очень гордится, а также звания Заслуженного артиста России и Орден Дружбы.