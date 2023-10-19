«Не был мне родственником»: Намин решился на странное откровение после известий об убийстве сына

19 октября в СМИ появилась информация об убийстве Артема Микояна, сына основавшего группы «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. Вместе с молодым человеком погибла и его бабушка. Рокер успел пообщаться с журналистами и дать комментарии о случившемся, но в поведении музыканта заметили одну странность.

Можно было бы ожидать, что после потери единственного сына Намин замкнется в себе, откажется от общения с прессой и будет переживать свое горе.

Или хотя бы отправится в морг и полицию, чтобы выяснить детали случившегося.

Но получивший ужасные известия Стас без истерик ответил на вопросы издания «Газета.ru».

По подозрению в убийстве задержан приемный сын музыканта Роман. По словам звезды, парень никогда не был для него родным. Хотя Намин официально усыновил Романа, тот был ребенком жены от первого брака. Также он заявил, что пасынок всегда был отморозком.