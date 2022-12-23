Не будут вместе никогда: пары с этими знаками Зодиака обречены

Считается, что если в отношениях нет никаких проблем - значит, на самом деле люди совершенно равнодушны друг другу. Однако как быть, если ссор и конфликтов слишком много - настолько, что двое даже часа не могут прожить мирно? Астрологи рекомендуют обратить внимание на знаки зодиака партнеров. Дело в том, что представители некоторых созвездий категорически несовместимы - пока один мечтает о браке и детях, второй грезит о свободе и независимости, или когда один жаждет проводить вечера дома тет-а-тет, второй стремится провести время в шумной компании. Эксперты перечислили зодиакальные пары, которые с самого начала обречены на расставание.

Рак и Стрелец

Представители воздушного знака изначально предрасположены к созданию семьи, покупке совместного дома, детям. Для Рака важно знать, что партнер разделяет его взгляды на совместное будущее и также с нетерпением ждет того момента, когда они создадут “ячейку общества”. Стрелец вряд ли сможет дать уроженцам этого знака то, чего они хотят. Представитель огненной стихии не планирует заводить семью - по крайней мере, в ближайшие лет десять-пятнадцать, что уж говорить о ребенке и общем жилье?

Несмотря на чувства, вскоре они поймут, что им не по пути, и расстанутся.

Дева и Стрелец

Серьезные и прагматичные Девы - не пара легкомысленным и веселым Стрельцам. Уроженцы земного знака требуют от своего партнера полного подчинения. Как правило, привычки и режим Девы сформировались еще в детстве и менять она их не собирается, зато ждет, что избранник активно начнет подстраиваться под нее и играть по установленным ею правилам. Этим двум знакам тяжело ужиться друг с другом: Дева - консерватор и зануда, Стрелец - новатор и любитель авантюр.

Они будут спорить и конфликтовать до тех пор, пока не расстанутся и не вздохнут с облегчением.

Водолей и Весы

Еще одна зодиакальная пара, которой не светит хеппи-энд - Водолей и Весы. Представители воздушного знака ищут отношений, которые можно было бы условно назвать “одиночество вдвоем”. То есть, вроде как, они с партнером и вместе, но в то же время каждый дает другому столько личного пространства, сколько тому потребуется. А независимому Водолею нужно его очень много. Весы, напротив, обожают общаться, тем более с любимым человеком. Они будут постоянно раздражать партнера своими разговорами, шутками, обнимашками.