«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко

Сегодня великому Олегу Басилашвили исполняется 91 год. И пока одни поздравляют актера, другие вновь вспоминают его главную роль — Воланда в культовой экранизации Владимира Бортко. Этот образ стал эталоном настолько, что Басилашвили нашел в себе аристократичную, почти булгаковскую причину проигнорировать «Мастера и Маргариту» Михаила Локшина, даже несмотря на ее кассовый успех.

Позиция мэтра — никакой не снобизм. Это принципиальная точка зрения на саму суть искусства. Почти сразу после выхода картины в прокат Басилашвили заявил, что не пойдет на нее.

«Я прочел множество рецензий — как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Не буду тратить время», — объяснял именинник порталу «Абзац».

Ключевая фраза здесь — «никакого отношения». Для актера, который вместе с Бортко скрупулезно выстраивал каждую реплику в соответствии с текстом и духом романа, вольная трактовка Локшина — нечто чужеродное.

Басилашвили не одинок в своем неприятии. Александр Галибин, сыгравший Мастера у Бортко, после просмотра новой версии откровенно пожалел о потраченном времени.

Но в отличие от коллеги, Басилашвили демонстрирует категоричность аристократа: он не собирается не только смотреть фильм, но и сравнивать игру нового Воланда, Аугуста Диля, со своей. Зачем? Если, по его мнению, фундамент, на котором стоит вся конструкция — оригинальный текст Булгакова — был изначально отвергнут.

