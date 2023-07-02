Не будет отбоя от поклонников: женщина этого знака Зодиака в июле 2023 будет окружена любовью

Лето - подходящая пора для того, чтобы с головой окунуться в романтику. Долгие знойные вечера и солнечные отпускные деньки как нельзя лучше подходят для новых знакомств и флирта. Совсем не обязательно, чтобы игривые намеки или легкая интрижка переросла в нечто серьезное - летом приятно просто ловить знаки внимания со стороны противоположного пола и наслаждаться ими. Астрологи рассказали, уроженки какого знака будут у мужчин нарасхват - в зодиакальном круге никто не сможет соперничать с их обаянием.

Весы

Справедливости ради, представительницы воздушной стихии всегда пользуются успехом у противоположного пола. Утонченные, нежные, обаятельные дамы-Весы с легкостью покоряют мужские сердца, но в июле 2023 им буквально не будет равных в умении восхищать и пленять.

В отпуске у уроженок этого знака будет достаточно времени, чтобы отточить мастерство стрелять глазками. Впрочем, женщинам-Весам даже не обязательно делать что-то, чтобы привлечь к себе мужское внимание - достаточно появиться, чтобы все взоры обратились на них.

Летней порой представительницы воздушной стихии расцветают так же, как цветы на клумбах.

Яркие и необычные наряды, которые Весы не могут позволить себе в рамках офисного дресс-кода, макияж и прически работают на создание единого образа, от которого все без ума.

Отправившись в путешествие, женщина-Весы будет собирать комплименты от попутчиков и случайных встречных.

Вполне возможно, с кем-то у уроженки знака завяжется флирт, который перерастет в летний роман. А уж продолжится ли он с наступлением рабочих будней - решать лишь паре.

Даже если дама-Весы несвободна и отдыхает с семьей и детьми, интерес со стороны сильного пола ей все равно обеспечен. Женщина, рожденная под этим знаком, в июле 2023 будет получать много приятных слов в свой адрес и признаний в любви, целую коллекцию.

В случае, если представительница знака проводит второй месяц лета в офисе, это не помешает ей получить свою порцию комплиментов или заполучить в свое распоряжение преданного поклонника.

Романтические флюиды так и витают в воздухе вокруг женщины-Весы.

Звезды обещают, что это лето непременно запомнится уроженкам знака. В их праве решать, довольствоваться ли многочисленными комплиментами и завязать романтические отношения. В любом случае, июль 2023 станет для дамы-Весы незабываемым.