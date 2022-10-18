«Не будет никогда прежней»: скандал с внебрачным сыном обернулся для вдовы Мишулина бедой

В 2017 году Карина Мишулина и ее мать Валентина Константиновна оказались втянуты в громкий скандал. Актер Тимур Еремеев заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. В результате артистке и ее родительнице пришлось отстаивать честь покойного отца и мужа в студии одного из ток-шоу.

Впоследствии Еремеев не смог доказать свое родство с именитым актером. Единственной дочери Мишулина удалось выиграть судебное дело против своего предполагаемого брата, однако порадоваться победе она уже не могла. Все потому, что инцидент обернулся большой бедой: на фоне пережитого стресса у матери звездной наследницы случился инсульт.

Валентина Константиновна прошла длительную реабилитацию, но полностью так и не восстановилась. Об этом Карина Мишулина заявила в беседе с порталом BLITZ+. При этом артистка обвинила во всем шоу «Пусть говорят», в студии которого и пыталась вместе с матерью добиться справедливости.

«Маму они сделали инвалидом, и она уже не будет никогда прежней. Естественно, все это на совести тех людей», — подчеркнула актриса.

В завершение знаменитость отметила, что ее родительница сама ходит и может говорить, однако она вынуждена постоянно принимать препараты и дважды в год проходить обследование у врачей.