Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым

«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым

27 июля 2022 14:40
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым

Певица решилась на откровенный разговор с фанатами.

Анна Асти прокомментировала свои отношения с Филиппом Киркоровым. Как оказалось, музыканта артистка считает близким другом.

Певцы весной этого года представили совместную композицию «Хобби», чем спровоцировали череду слухов о романе. Якобы Король эстрады начал отношения с певицей, а подтверждало эти домыслы и то, насколько часто знаменитости выходят вместе в свет. Однако, как оказалось, Киркорова Асти воспринимает совершенно иначе. По ее словам, певец является для нее близким другом и наставником, к которому она обращается за советом.

«Филипп никогда не бросит в беде», — цитирует слова исполнительницы портал Teleprogramma.pro.

Также знаменитость заметила, что Киркоров уже давно прошел через все творческие этапы и сложности, с которыми она сталкивается только сейчас. И поэтому все замечания музыканта так полезны и ценны для нее.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Читать далее 28 июля 2022
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Читать далее 28 июля 2022
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову «Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову Читать далее 28 июля 2022
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Читать далее 28 июля 2022
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать» Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать» Читать далее 28 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Читать далее 28 июля 2022
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина «Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина Читать далее 28 июля 2022
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Читать далее 28 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Читать далее 28 июля 2022
Related video