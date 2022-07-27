«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым

Анна Асти прокомментировала свои отношения с Филиппом Киркоровым. Как оказалось, музыканта артистка считает близким другом.

Певцы весной этого года представили совместную композицию «Хобби», чем спровоцировали череду слухов о романе. Якобы Король эстрады начал отношения с певицей, а подтверждало эти домыслы и то, насколько часто знаменитости выходят вместе в свет. Однако, как оказалось, Киркорова Асти воспринимает совершенно иначе. По ее словам, певец является для нее близким другом и наставником, к которому она обращается за советом.

«Филипп никогда не бросит в беде», — цитирует слова исполнительницы портал Teleprogramma.pro.

Также знаменитость заметила, что Киркоров уже давно прошел через все творческие этапы и сложности, с которыми она сталкивается только сейчас. И поэтому все замечания музыканта так полезны и ценны для нее.