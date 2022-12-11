Не брился полвека: этим роскошным усам позавидует даже Никита Михалков

Многие мужчины любят носить густую растительность на лице, отращивая бороду. Однако мало кто из них может представить, что с собой сотворил индус Рам Сингх Чаухан.

В 2012 году он попал в «Книгу рекордов Гиннесса» в качестве обладателя самых длинных усов. Как оказалось, отращивать он их начал в 1970 году, а значит, не брился целых полвека. В итоге длина усов Чаухана достигла целых пяти метров — такому позавидует даже Никита Михалков, который вот уже много лет не желает появляться на публике с гладковыбритым лицом.

Между тем индус признался, что добиться столь ошеломляющего результата было не так-то просто. На уход за своими усами ему ежедневно приходится тратить два часа. В любом случае Рам Сингх Чаухан ни о чем не жалеет.