Не брился полвека: этим роскошным усам позавидует даже Никита Михалков
Повторить такой рекорд решится не каждый.
Многие мужчины любят носить густую растительность на лице, отращивая бороду. Однако мало кто из них может представить, что с собой сотворил индус Рам Сингх Чаухан.
В 2012 году он попал в «Книгу рекордов Гиннесса» в качестве обладателя самых длинных усов. Как оказалось, отращивать он их начал в 1970 году, а значит, не брился целых полвека. В итоге длина усов Чаухана достигла целых пяти метров — такому позавидует даже Никита Михалков, который вот уже много лет не желает появляться на публике с гладковыбритым лицом.
Между тем индус признался, что добиться столь ошеломляющего результата было не так-то просто. На уход за своими усами ему ежедневно приходится тратить два часа. В любом случае Рам Сингх Чаухан ни о чем не жалеет.
«В древней Индии усы — символ гордости и уважения, а также незаменимый атрибут мужественности», — отметил он в одном из своих интервью.