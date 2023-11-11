Не «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи»: самую смешную советскую комедию сейчас почти забыли

Накануне праздников, а иногда и просто в случае плохого настроения советский и постсоветский зритель привык пересматривать знаменитые комедии. Люди в очередной раз смеются над «Служебным романом», «Приключениями Шурика», «Иронией судьбы» и «Бриллиантовой рукой». Однако одну комедию, которую много лет считали самой смешной в СССР, почему-то незаслуженно забыли.

Речь идет о «Подкидыше». Татьяне Лукашевич было всего 33 года, когда она решила снять легендарный фильм. Вам может показаться, что вы не помните, о чем речь в этом фильме. Но стоит прозвучать легендарной фразе «Муля, не нервируй меня!», как образ Фаины Раневской несомненно всплывает в воображении. Кстати, роль Ляли писали специально для Фаины Георгиевны.