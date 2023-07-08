«Не брат ты мне»: даже не представляете, кому на самом деле изначально Данила говорил эти слова

Драма «Брат» запомнилась зрителям не только персонажами и злободневным сюжетом, но и яркими фразами, которые мгновенно ушли в народ. В том числе и знаменитое «Не брат ты мне...», которое Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова адресует кавказцу в автобусе. Однако в первой версии сценария герой произносит ее по совершенно другому поводу.

Как оказалось, Алексей Балабанов задумывал героиню Свету, водителя трамвая, совершенно другой. Девушка увлекалась БДСМ и не была замужем. И в одной из сцен Багров даже находит атрибутику этих практик, но Света заверяет его, что все поводки и даже плети остались от собаки, которая недавно скончалась.

Однако в конце ленты Багров вновь оказывается у нее дома и сталкивается с мужчиной, который истязает плетью подвешенную Свету. Любитель острых ощущений пытается оправдаться перед новым знакомым, заверяя его, что девушка «сама попросила», называя Багрова братом. И слышит в ответ «Не брат ты мне», после чего Багров стреляет в садиста.

Но в итоге Балабанов решил отказаться от этой сюжетной линии. Он полностью изменил историю Светы, а тему БДСМ раскрыл в фильме «Про уродов и людей».