Не брали ни в один театр: Боярский раскрыл постыдную правду о своей карьере

Михаил Боярский сегодня в представлении не нуждается. Его драматический талант ни у кого не вызывает сомнений, но прежде чем добиться популярности, артисту пришлось пройти через страшное унижение.

Когда звезда экрана окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, то был полон смелых надежд. Однако знаменитость ждало горькое разочарование.

В беседе со СМИ музыкант раскрыл горькую правду о своей карьере. Оказалось, что его не принимали ни в один театр Санкт-Петербурга.

Довольно долгое время лицедей оставался без работы. К счастью, ему дали шанс показать свои способности. Актеру удалось поступить на службу в Театр имени Ленсовета, которому он отдал не один десяток лет своей жизни.

Д’Артаньян рассказал также, что больше всего в театре ему всегда нравилась атмосфера за кулисами. Отец Лизы Боярской быстро нашел общий язык с коллегами, большинство из которых стали для него родными людьми.