Не брали даже мыть подъезды: неожиданная участь девочки-вундеркинда из России

Алина Беляева прославилась на весь мир уже в четыре года и девять месяцев. Девочка стала самой юной первоклассницей в мире и поражала всех своим умом и целеустремленностью.

В школе Алина с первых дней старательно поглощала знания. Несколько первых классов она окончила экстерном и к 11 годам уже была восьмиклассницей. Дни напролет вундеркинд проводила за партой, а свободное время посвящала исследованиям и игре в шахматы. В итоге школу она окончила с красным дипломом, а в ее копилке уже были десятки дипломов и наград с многочисленных конкурсов.

Связать свою жизнь Алина решила с химией и после школы поступила в Новокуйбышевский нефтехимический колледж. Там она также блистала, но ее знания и талант совсем не помогали в карьере. Как оказалось, работодатели не хотели брать Алину на работу, ведь ей не было даже восемнадцати лет. От отчаяния девочка пыталась даже устроиться уборщицей, но и здесь сталкивалась лишь с отказами опять же из-за своего возраста.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, Алина начала активно жаловаться в социальных сетях. Со временем ее публикации дошли местного центра занятости, где специалисты вызвались решить проблемы юного дарования. Им удалось предложить Алине несколько вакансий, и теперь она трудится лаборантом на одном из предприятий Самары. В будущем же вундеркинд намерена поступать в университет и продолжать покорять мир науки.