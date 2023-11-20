Не боялась подшучивать над Аллегровой и Николаевым: что стало с маленькой ведущей «Утренней звезды»

Самой известной ведущей шоу «Утренняя звезда» стала юная Юлия Малиновская. Девочка с первых выпусков покорила фанатов шоу, так как не боялась импровизировать и шутила не только над своим соведущим Юрием Николаевым, но и над большими звездами, например, Ириной Аллегровой. Однако в 14 лет ведущая была вынуждена покинуть шоу.

После «Утренней звезды» Малиновская начала выступать в «Непоседах», которым посвятила несколько лет жизни. А позже познакомилась с баскетболистом Ярославом Королевым, за которого вышла замуж. Влюбленные переехали в США, где спортсмен выступал за один из клубов, а Малиновская всю себя посвятила семье и воспитанию их детей.

О своей жизни телеведущая теперь рассказывает не с малых экранов, а из социальных сетей. Малиновская ведет блог, где делится новостями и секретами семейной жизни. А поклонники активно поддерживают ее и никогда не скупятся на комплименты.