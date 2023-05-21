«Не болеет?»: ахнете, увидев ужасно располневшую дочь Киркорова
Артист навлек праведный гнев толпы на свою единственную дочь.
Филипп Киркоров напрасно днями и ночами выставляет семью на всеобщее обозрение. Пока поп-король развлекался и кутил на отдыхе в Греции, его детей развлекал престарелый отец.
Бедрос Киркоров привел Мартина и Аллу-Викторию на премьеру нашумевшего мультфильма, но светский выход стал настоящим фиаско для одного из членов семьи.
Поклонники династии асфальтовым катком прошлись по внешности Аллы-Виктории, буквально растоптав девочку за изъян, который стал очевиден даже слепому. Фанаты уверены, что наследница поп-короля отвратительно располнела. А виноваты в этом вседозволенность и разнузданность, в которых Киркоров воспитывает своих детей.
Под публикацией артиста в соцсетях разгорелись нешуточные баталии, и почти никто из фанатов не пощадил слегка набравшую вес Аллу-Викторию.
«А что с вашей дочерью? Она так сильно поправилась, не болеет?», «Безобразно располнела», «Зачем так объедаться?» — пишут Киркорову недовольные пользователи Сети.