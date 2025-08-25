«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»

Меню
25 августа 2025 16:40
А в итоге проект с любовью вспоминают даже 60 лет спустя.

Георгию Данелии сегодня исполнилось бы 95, и у публики есть повод вспомнить не только «Мимино», которое все привыкли ставить во главу его фильмографии. У Никиты Михалкова фаворит совсем другой. И объяснить это легче легкого — просто загляните в каст.

Автор «Утомленных солнцем» уверен: лучший фильм Данелии — это «Я шагаю по Москве». Причем картина, которую сегодня цитируют и показывают на юбилейных ретроспективах, изначально воспринималась как «проходняк».

Никто в съемочной группе не думал, что легкая история о парне с гитарой, случайных встречах и прогулках по столице задержится в культурной памяти на десятилетия.

Для самого Михалкова роль Коли стала первой в кино. И он до сих пор вспоминает, что не воспринимал съемки как работу:

«Я настолько не чувствовал, что это – работа, что даже не замечал, как это происходит. Мы много импровизировали… Для меня тогда это было приключение — не более того».

Трудно поверить, что этот «эксперимент» превратился в старт его карьеры и в ту самую визитную карточку шестидесятых, где Москва — открытая, солнечная, почти сказочная.

Любопытно, что Михалков до сих пор с удовольствием пересматривает фильм, хотя многие актеры терпеть не могут собственные экранные образы. Его выбор — в каком-то смысле нескромный, ведь он называет лучшей лентой Данелии картину, где сыграл главную роль.

Но трудно спорить: «Я шагаю по Москве» действительно стал символом эпохи, живым портретом города и людей, у которых впереди вся жизнь. И в том, что фильм не канул в небытие, а продолжает звучать — заслуга не только Данелии, но и юного Михалкова, который тогда еще думал, что снимается «просто так».

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1963)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
