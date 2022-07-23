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Не более 40 кг: Мишин вскрыл жестокую правду о фигурном катании

23 июля 2022 13:56
Не более 40 кг: Мишин вскрыл жестокую правду о фигурном катании

Таланта и трудолюбия для золотой медали не хватит.

Алексей Мишин, приведший Евгения Плющенко на пьедестал почета десятки раз, объяснил, почему практика Этери Тутберидзе работать с юными девочками абсолютно оправдана.

По мнению тренера, требования к спортсменам претерпели серьезные изменения, и соответствовать им могут единицы. Ситуация вряд ли улучшится в ближайшие годы, поэтому образ фигуристки будущего уже определен:

«Это хрупкая девочка весом не более 40 кг».

Как объяснил Мишин, после 18 лет шансы выполнить прыжки в четыре оборота стремятся к нулю: инерция тела больше, сопротивление земному притяжению ниже. Вот почему россиянам не стоит рассчитывать на легкие достижения в этом виде спорта.

Кроме того, поделился тренер с «АиФ», правильной конституции тела, таланта и трудолюбия недостаточно, чтобы стать олимпийским чемпионом. Для покорения подобных вершин, нужно оказаться в нужном месте в нужное время и в правильных руках, как это было с Плющенко.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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