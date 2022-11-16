Не без участия знаменитой сестры: почему Ирина Варлей вынуждена была уйти из кино

Сложно найти российского зрителя, который бы никогда не слышал имя Натальи Варлей. После успеха советских фильмов «Кавказская пленница» и «Вий» ее начали узнавать на улицах. И до сих пор ленты с ее участием с удовольствием пересматривают миллионы поклонников.

Но даже они не все знают о скромной актерской карьере младшей сестры актрисы Ирины Варлей. Когда девочке было 13 лет, Наталья уже снялась в комедии Леонида Гайдая. Вдохновившись успехами сестры, Ирина записалась в драмкружок и начала активно ходить на пробы. А в 1969 году 16-летняя Варлей получила первую роль в фильме «Вальс». Наталья была искренне рада за сестру и даже поспособствовала тому, чтобы в 1971 году Иру взяли в ленту «Преждевременный человек». Хотя роли были небольшими, девушка получила шанс поработать на одной площадке с Анастасией Вертинской, Александром Калягиным, Алисой Фрейндлих.

В 1972 году Ирина сыграла свою последнюю роль в кино в картине «Юлька». К тому времени у старшей Варлей начались проблемы с карьерой: она то и дело жаловалась сестре на поведение коллег в театре и на отсутствие хороших предложений о работе. Ира вынесла из этих бесед главное — профессия актера очень нестабильна. Тогда девушка и решила уйти из кино. Она окончила институт и большую часть жизни проработала в Государственном архиве.

Несколько лет назад в специальном интервью к юбилею Натальи Варлей Ирина признавалась, что никогда не жалела о своем решении. Она состоялась как жена и как мать, а также была рада тому, что семья для нее на первом месте, пишет «Новый очаг ».