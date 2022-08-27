Не без участия Урганта: постыдные факты из биографии Галустяна предали огласке

Звезды российской эстрады, как правило, предстают перед зрителями в идеальном свете. Ну, во всяком случае, точно стараются это делать. Однако мы видим их уже на вершине пьедестала славы, а чем они занимались до того, как стать знаменитыми, часто остается неизвестным.

Впрочем, некоторым тайнам все-таки суждено быть раскрытыми. Так, например, Михаил Галустян под давлением Ивана Урганта в его передаче признался, чем промышлял до того, как увлекся юмором.

«Это нормально, ты можешь говорить здесь о своем уголовном прошлом», — настаивал ведущий.

Оказалось, что в подростковом возрасте комик связался с плохой компанией и стал брать пример с тех, кого считал новыми друзьями. В то время артист побрился налысо, стал хуже учиться, завязал со спортом и приобрел вредные привычки. Все это казалось артисту современным и классным.

Вершиной хулиганского этапа была поездка Галустяна вместе со своей компанией в один из крупных российских городов. Там, как откровенно признался комик, он в первый и последний раз в своей жизни нарушил закон. Он украл шорты в одном из магазинов.

По словам юмориста, ему все еще стыдно за тот проступок. В разговоре с Ургантом он пошутил, что до сих пор старается платить за шорты, которые покупает, больше, чем они стоят на самом деле.