Не без участия матери: дочь Успенской сделала заявление о беременности

Звезда российского шансона Любовь Успенская уже давно является героиней светской хроники. К ней присоединилась и ее единственная дочь Татьяна Плаксина, которая недавно заявила о своей беременности.

Слухи о том, что наследница Успенской сделала ЭКО, пока не нашли свое подтверждение. Однако мечта стать матерью — одно из самых заветных желаний Татьяны. Плаксина призналась, что на Новый год она загадала ребенка. Но не исключено, что здесь не обошлось без морального давления со стороны матери.

Успенская призналась, что она уже много лет мечтает стать «эстрадной бабушкой». Любовь ждет не дождется, когда Татьяна осчастливит ее новостью о своей беременности. Сегодня у Плаксиной пока нет спутника жизни. Все свое время она посвящает карьере — Татьяна пошла по стопам матери и стала певицей. Дочь Успенской записывает альбом, который скоро планирует выпустить. Так что пополнению в ее семье точно быть. Слова Плаксиной и Успенской о заветной беременности передает издание Super .