Не без участия Киркорова: оскандалившегося Пригожина вывели на чистую воду

Продюсер не всегда был честен со своими фанатами.

Иосиф Пригожин скрывается под псевдонимом и на самом деле его зовут Валерий. В этом уверена журналистка Алена Жигалова , разоткровенничавшаяся в своем YouTube-шоу.

Не так давно телеведущая оказалась в числе приглашенных на первый юбилей наследника Киркорова Мартина вместе с другими российскими звездами. Был на празднике и Иосиф Пригожин, который привлек любопытство Жигаловой. Дело в том, что весь вечер Король эстрады называл его совершенно другим именем, но никого из присутствующих это не смущало.

«Иосифа на самом деле зовут не Иосиф, а Валерий», — рассказывает журналистка.

Жигалова настолько сильно удивилась случившемуся, что призвала Пригожина как можно быстрее показать свой паспорт и навсегда разрешить этот вопрос. Однако продюсер предпочел пока не комментировать ситуацию.