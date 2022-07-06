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Не без участия Киркорова: оскандалившегося Пригожина вывели на чистую воду

6 июля 2022 15:15
Не без участия Киркорова: оскандалившегося Пригожина вывели на чистую воду

Продюсер не всегда был честен со своими фанатами.

Иосиф Пригожин скрывается под псевдонимом и на самом деле его зовут Валерий. В этом уверена журналистка Алена Жигалова, разоткровенничавшаяся в своем YouTube-шоу.

Не так давно телеведущая оказалась в числе приглашенных на первый юбилей наследника Киркорова Мартина вместе с другими российскими звездами. Был на празднике и Иосиф Пригожин, который привлек любопытство Жигаловой. Дело в том, что весь вечер Король эстрады называл его совершенно другим именем, но никого из присутствующих это не смущало.

«Иосифа на самом деле зовут не Иосиф, а Валерий», — рассказывает журналистка.

Жигалова настолько сильно удивилась случившемуся, что призвала Пригожина как можно быстрее показать свой паспорт и навсегда разрешить этот вопрос. Однако продюсер предпочел пока не комментировать ситуацию.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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