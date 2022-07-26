Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну

Среди гостей прошедшего VK Fest оказалась и бывшая балерина Анастасия Волочкова. Ее на сцену пригласили ведущие фестиваля Илья Соболев и Анастасия Ивлеева. Для мероприятия артистка выбрала эффектный наряд: длинные белые брюки и темную блузу с рукавами, спускающимися до пола. Но не успели фанаты Волочковой порадоваться ее строгому образу и скромному поведению на празднике, как артистка решила блеснуть на публике растяжкой, чем опозорилась на всю страну.

Произошло это не без участия Насти Ивлеевой. Балерине предложили в очередной раз продемонстрировать шпагат, но она ограничилась другим упражнением. Анастасия высоко подняла ногу, за ступню ее придерживал Соболев, а Ивлеева в этот момент проходила под своеобразным препятствием. Такое развлечение пользователи соцсетей не оценили и удивились, что подобной выходке нашлось место на сцене в присутствии молодых зрителей.