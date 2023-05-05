Не без продвижения матери: 17-летняя дочь Анастасии Волочковой запела

Недавно дочь эпатажной Анастасии Волочковой оказалась в центре внимания. Во время репетиции Ариадна исполнила песню на французском языке, и мать поспешила поделиться ее выступлением в своих соцсетях. Однако реакция публики огорчила балерину.

Пользователи Сети раскритиковали Ариадну и ее слабый посредственный голос. Также они отметили неуклюжесть 17-летней дочери Волочковой и списали ее неповоротливость на наследственность. Критики подытожили, что здесь не обошлось без вмешательства матери, которая подсуетилась и протолкнула Ариадну на сцену.

Вот какие комментарии оставлены под видео с ее выступлением:

«Это невозможно слушать!», «Бездарно», «Балаган на сцене творится», «Зал от такого в обморок упадет».

Балерина же встала на защиту своей дочери и написала ненавистникам гневное послание, поставив их на место. Впрочем, нашлись и те, кто похвалил девушку и ее вокальные данные. По их словам, Ариадна поет намного лучше, чем Волочкова.