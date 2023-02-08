Не без причины: от этой красавицы мужчины разбегаются в ужасе (фото)

Стандарты женской красоты существовали во все эпохи. Сегодня принято, чтобы лица и тела девушек были гладкими и лишенными всякого намека на волосяной покров. Но с такими установками согласны не все.

Эльдина Яганьяк из Дании уверена, что женщинам не нужно вестись на навязанные нормы красоты, ведь от мужчин никто не требует быть полностью гладкокожими. У девушки густые сросшиеся брови, которые она не выщипывает уже много лет. Также Эльдина не избавляется от усов — ужасы эпиляции давно в прошлом. Свое тело датчанка тоже оставляет неприкосновенным.

Но пока у Яганьяк нет сторонников. Ее внешность высмеивают в комментариях, а порой она слышит нелестные слова в свой адрес прямо на улице. Первое время Эльдине было трудно выходить из дома. Но потом она пересилила эмоции и перестала стесняться своей необычной внешности, а реакция общества ее не волнует.

Сегодня Эльдина не собирается ничего менять. К тому же так она отсеивает неугодных ей партнеров, которые не принимают ее выбор.