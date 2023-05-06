Не берите в долг у этого знака Зодиака: можно пожалеть

В жизни порой возникают ситуации, когда денег до зарплаты остается не так много, а приобрести какую-то вещь необходимо прямо сейчас. Брать на себя обязательства в виде кредитов хочется не всем, поэтому большинство обращаются за финансовой помощью к друзьям и знакомым. Правда, в некоторых случаях условия, которые выдвигают приятели, оказываются гораздо жестче, чем в кредитных организациях. Рассказываем, у какого знака зодиака категорически нельзя брать взаймы - сумму одолжит маленькую, а мозги вынесет на миллион.

Дева

Несколько столетий назад представители земного знака могли бы успешно работать ростовщиками. У них всегда есть денежные средства, и в таком объеме, о котором соседям по гороскопу остается только мечтать. Они могут дать в долг, но, как выяснится немного позже, с такими драконовскими условиями, о которых заемщик даже не подозревал.

Девам покровительствует Меркурий - планета, получившая свое название в честь античного божества, связанного в том числе с торговлей.

Уроженцы этого знака умеют сколотить себе состояние, но, как собака на сене, и сами не пользуются теми привилегиями, которое оно дает, и другим не позволяют.

Зная, что на банковском счете, в чулке в комоде или под матрасом у Девы всегда лежит солидная сумма, в трудную минуту родственники, друзья и знакомые обращаются к ней за помощью. Земной знак некоторое время будет делать вид, что размышляет, может ли дать в долг, а потом, так уж и быть, согласится.

Астрологи рекомендуют тем, кто решил занять денег у Девы, на берегу оговаривать все обязательства, составлять расписку или договор.

В обратном случае небольшая, по сути, сумма может обернуться для заемщика огромными проблемами. Земной знак не упустит выгоды и решит навариться на процентах.

Необходимо отдавать самому себе и Деве отчет, в какой срок будут возвращены средства. Нарушать обещание не рекомендуется - за малейшую просрочку оскорбленный представитель земной стихии заломит такие проценты, что дурно станет. Лучше не злить Деву дополнительно, а соблюдать оговоренные сроки.

Если же время возврата долга затянулись, заемщику можно только посочувствовать.

Уроженец знака решит, что его добротой воспользовались в корыстных целях и подключит “тяжелую артиллерию”. Бесконечные звонки с напоминаниями, угрозы и накрутка процентов до заоблачных высот - вот что ждет должника Девы.