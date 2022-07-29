Не бедствует: россиянам раскрыли глаза на траты Галкина

Максим Галкин шокировал поклонников стоимостью своей одежды. Как оказалось, телеведущий носит джинсовую куртку за 120 тысяч рублей.

Супруг Аллы Пугачевой не раз признавался, что не является большим любителем модных брендов, как, например, Филипп Киркоров или другие артисты. Однако это не мешает ему останавливать свой выбор именно на одежде известных дизайнеров.

По данным Telegram-канала «Не Малахов », в одном из недавних видео, появившихся в его социальных сетях, Галкин снимается в джинсовой куртке от Tom Ford. Приобрести такую можно в московском ЦУМе, а ее стоимость — 121 500 рублей.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданные новости. Многие с удивлением отметили, что Галкин даже без постоянной работы может позволить себе такие дорогие вещи. Некоторые же осудили телеведущего за неоправданные, по их мнению, траты.