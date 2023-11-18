Не Бедросович: настоящее отчество Киркорова звучит странно для россиян

Филипп Киркоров кажется невероятно открытым человеком, который не боится рассказывать поклонникам о происходящем в своей жизни. Однако поп-королю есть что скрывать. Оказывается, многие аспекты скрыты от пристального внимания публики. Фанаты не знают даже настоящего отчества певца.

Исполнитель родился в Болгарии, в семье Бедроса Киркорова и Виктории Лихачевой. Бедрос происходит из армянской семьи: его родители бежали от геноцида в Османской империи в 1915 году. У отца певца была фамилия Крикорян, которую знаменитость решила сменить на вариант с болгарским окончанием.

Популярный артист появился на свет уже под фамилией Киркоров. При рождении звезда получила имя Филиппа Бедроса Киркорова. Оказывается, по паспорту отчество у певца болгарское. Профессор филологии Мира Бергельсон пояснила, что в Болгарии имя отца не склоняется так, как в русском языке. Об этом пишет портал BLITZ+.